Хави просит руководство «Барселоны» продлить контракт с Бускетсом на один год

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Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает на Серджи Бускетса в следующем сезоне. По информации Diario Sport, специалист просит руководство каталонского клуба продлить контракт с 34-летним хавбеком.
Хави уверен, что Бускетс может до сих пор приносить пользу команде. Ранее игрок и вовсе рассматривал уход зимой, но главный тренер каталонцев уговорил его остаться.
В нынешнем сезоне капитан «Барселоны» принял участие в 16 встречах и отметился одним результативным пасом.
Контракт Бускетса с клубом истекает летом 2023 года.
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