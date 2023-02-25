0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:09

Хави: «Ансу Фати получил сотрясение мозга на тренировке. Против «Альмерии» он не сыграет»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о травмированных игроках команды.

«У Дембеле все хорошо. Он сейчас восстанавливается, я видел его вчера на тренировке. Он не на 100 процентов готов, но близок к возвращению. Мы оценим его самочувствие, и уже потом определим, когда он присоединится к команде», — приводит слова Хави Sport.es.

Также он высказался о полузащитнике Ансу Фати, который получил травму на тренировке в пятницу, и о защитнике Рональде Араухо, завершившим с дискомфортом матч с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«У Араухо нет никакой травмы. Он может играть. Ансу Фати получил сотрясение мозга на тренировке, но и это все... Против «Альмерии» он не сможет сыграть, но мы надеемся, что он будет доступен в четверг», — заявил Хави.

26 февраля «Барселона» на выезде сыграет против «Альмерии». Начало — в 20.30 мск.

Ансу Фати
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Шесть стран подписали декларацию против участия России в Олимпиаде
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Себальос рассказал, насколько болельщики «Реала» важны для команды