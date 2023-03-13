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Сегодня, 17:55

Хави об акции болельщиков «Атлетика»: «Удивлен и огорчен их враждебностью»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Хави разочарован акцией болельщиков «Атлетика» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Во время игры из-за коррупционного дела в отношении каталонцев фанаты баскского клуба скандировали: «В сегунду!».

Помимо этого, по ходу матча на стадионе «Сан-Мамес» летало конфетти в виде бумажек с надписью «Мафия» и эмблемой «Барселоны».

«Я удивлен и огорчен враждебной атмосферой на «Сан-Мамес». Нехорошо, когда люди судят заранее. Но каждый свободен, я уважаю [чужое] мнение, общественность независима.

Мы судим преждевременно, и это заставляет меня грустить. Мне больше нечего добавить. Мы не обсуждали это в раздевалке, мы хотим побеждать. Люди приходят и уходят, а клуб — совсем другое дело. Мы сосредоточены на игре в футбол, мы профессионалы», — сказал тренер после игры.

«Барселона» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Реал» на 9 очков. «Атлетик» с 33 очками — на девятой строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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