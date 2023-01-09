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Испания

Сегодня, 08:00

Хави о победе над «Атлетико»: «Три золотых очка — мы сделали все, чтобы стать претендентами на титул»

Хави считает, что «Барселона» стала претендентом на титул после победы над «Атлетико»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Это три золотых очка. На нас давили, но мы сумели вытерпеть и сыграть на ноль у своих ворот. Таков этот спорт. Сегодня мы сыграли не так уж хорошо, но взяли три очка.

Думаю, это не просто три очка, потому что они придают моральный дух и огромную уверенность. Мы испытывали трудности, но мы были командой, были семьей. Играя не столь прекрасно, как было в дни матчей против «Эспаньола» и «Интерсити», мы сделали все, чтобы стать претендентами [на чемпионство] в Ла Лиге», — сказал Хави в интервью DAZN.

«Барса» набрала 41 очко и оторвалась от идущего вторым «Реала» (38 очков).

«Атлетико» выиграл только один из последних пяти матчей. Команда Диего Симеоне располагается на пятой строчке (27 очков).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Атлетико
ФК Барселона
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