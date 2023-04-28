Хави: «Пока не знаем, вернется ли Месси в «Барселону». Об этом рано говорить»

Главный тренер «Барселоны» Хави вновь ответил на вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Пока мы не знаем, случится возвращение Лео или нет. Еще слишком рано об этом говорить. Мы сконцентрированы на игре с «Бетисом» и на победе в ла лиге. Что касается трансферов в будущем, посмотрим», — приводит слова Хави Diario Sport.

Также Хави ответил на вопрос о предстоящей встрече руководства «Барселоны» и боссов ла лиги.

«На этой встрече речь будет идти не только о возможном возвращении Лео. Посмотрим. Она нужна, чтобы у «Барсы» была возможность улучшить состав на предстоящий сезон, но сейчас это не такой важный вопрос. Нам предстоит выиграть ла лигу. Все остальные вопросы решает Матеу Алемани, который проинформирует нас о результатах», — сказал Хави.

20 апреля появилась информация, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение 35-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.