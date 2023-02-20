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Сегодня, 09:34

Хави: «Критика в адрес Серхи Ромерто самая несправедливая, которую я когда-либо слышал в своей карьере»

Главный тренер «Барселоны» Хави встал на защиту Серхи Роберто
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением об игроке команды Серхи Роберто. 31-летний футболист отметился голом и результативной передачей в матче 22-го тура против «Кадиса» (2:0).

«Я вижу, как он тренируется, от также хорош и в матчах. Не понимаю, за что его критикуют. Он большой фанат «Барселоны», и критика в его адрес — самая несправедливая критика, которую я когда-либо слышал в своей карьере», — цитирует пресс-служба каталонцев Хави.

В этом сезоне Роберто провел 13 матчей в ла лиге, забив 3 гола и сделав 1 ассист.

Серхи Роберто
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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