Хави: «Критика в адрес Серхи Ромерто самая несправедливая, которую я когда-либо слышал в своей карьере»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением об игроке команды Серхи Роберто. 31-летний футболист отметился голом и результативной передачей в матче 22-го тура против «Кадиса» (2:0).

«Я вижу, как он тренируется, от также хорош и в матчах. Не понимаю, за что его критикуют. Он большой фанат «Барселоны», и критика в его адрес — самая несправедливая критика, которую я когда-либо слышал в своей карьере», — цитирует пресс-служба каталонцев Хави.

В этом сезоне Роберто провел 13 матчей в ла лиге, забив 3 гола и сделав 1 ассист.