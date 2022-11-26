Главный тренер «Барселоны» Хави выразил желание подписать 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика.

«Мы разговаривали с его отцом, а также напрямую с игроком. Я объяснил им проект, который у нас имеется в «Барсе». Нам нужен талант, а он, несомненно, таковым является. У него есть умение забивать голы, дриблинг, способность кардинально влиять на ситуацию на поле. Он игрок настоящего, который играет в бразильской лиге, а также игрок будущего. Он именно тот футболист, который нам нужен. Эндрик познакомился с проектом, и мы поговорили. Надеюсь, он присоединится к нам. Это зависит только от него», — приводит слова Хави Sport.es.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» следят за 16-летним форвардом. Также информировалось, что Эндрик может перейти в «Реал», «ПСЖ» или «Челси».

В текущем сезоне бразильский форвард сыграл за «Палмейрас» 14 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Он стал самым молодым автором гола в истории «Палмейраса», отличившись в матче с «Атлетико Паранаэнсе» (3:1).

Стоимость Эндрике по данным портала Transfermarkt составляет 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.