0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:28

Хави: «Гвардиола — гений во всех смыслах этого слова»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о работе с Хосепом Гвардиолой.

«Я думаю, что иностранные тренеры оказали положительное влияние на Премьер-лигу. Гвардиола, безусловно, лучший тренер. Я играл под его руководством, и разница со всеми другими тренерами, включая меня самого, — огромная пропасть. Пеп — гений во всех смыслах этого слова.

При Пепе со мной случилось кое-что любопытное. Я играл и думал: «Мы должны делать это, потому что они двигаются так по такой-то причине…» и мы шли в раздевалку, и Пеп говорил именно то, что я думал», — приводит слова Хави Times Sport.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» продлил контракт с Витселем до 2024 года

Отец Месси провел переговоры с Лапортой — обсуждали возвращение в «Барселону» и критику от брата