Хави: «Дембеле важен для меня. Надеюсь, что он останется с нами на долгие годы»

Сегодня, 22:23
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о важности нападающего Усмана Дембеле для команды.
«Для меня он важен, он отличается от остальных. Трудно найти таких решительных футболистов в эпизодах один на один. В клубе это знают. С тех пор, как мы здесь, он находится на экстраординарном уровне. Я надеюсь, что он останется с нами на долгие годы», — сказал Хави.
Ранее стало известно о том, что Дембеле намерен продлить контракт с «Барселоной». Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.
В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел за испанский клуб 27 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования