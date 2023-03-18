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Испания

Сегодня, 17:45

Хави о класико: «Победа «Барселоны» может стать тяжелым ударом для «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о значимости игры с «Реалом».

Команды встретятся в 26-м туре ла лиги. Матч состоится 19 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Что бы ни случилось завтра, это не будет решающим матчем. Впереди еще долгий путь, но наша победа может стать тяжелым ударом для «Реала». Наша цель — доминировать в игре, что мы делаем практически всегда, за исключением последней игры на «Бернабеу». Наша цель — больше походить на самих себя образца финала Суперкубка», — приводит слова Хави Football Espana.

После 25 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует с 65 очками на счету и опережает «Реал» на 9 баллов.

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Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
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