Хави о класико: «Победа «Барселоны» может стать тяжелым ударом для «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о значимости игры с «Реалом».

Команды встретятся в 26-м туре ла лиги. Матч состоится 19 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Что бы ни случилось завтра, это не будет решающим матчем. Впереди еще долгий путь, но наша победа может стать тяжелым ударом для «Реала». Наша цель — доминировать в игре, что мы делаем практически всегда, за исключением последней игры на «Бернабеу». Наша цель — больше походить на самих себя образца финала Суперкубка», — приводит слова Хави Football Espana.

После 25 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует с 65 очками на счету и опережает «Реал» на 9 баллов.