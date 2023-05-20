Хави высоко оценил игру полузащитника «Реала Сосьедад» Субименди

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением рб игре полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди.

«Я считаю Субименди экстраординарным опорником. Это топ-футболист. Он очень хорошо понимает игру, доминирует с мячом и без него. Субименди играет в футбол, который нравится нам здесь, в «Барселоне». Это наш стиль», — цитирует Хави Barca Universal.

В этом сезоне Субименди провел за клуб 40 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с «Реалом Сосьедад» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценил стоимость 24-летнего испанца в 40 миллионов евро.