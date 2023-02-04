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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что не считает команду фаворитом ла лиги.
«В целом, я очень рад и доволен тем, как у нас идут дела в ла лиге: мы лидируем, на 5 очков опережаем «Реал». Мы должны продолжать в том же духе. Я не ощущаю нас фаворитами, скорее одними из претендентов на титул. Мы соревнуемся с действующим победителем ла лиги и Лиги чемпионов. Мы будем бороться за чемпионство до последнего или предпоследнего тура. Я считаю их сильными, хоть они и отстают на 5 очков», — приводит слова Хави Marca.
У «Барселоны» после 19 туров ла лиги 50 очков, у «Реала» 45 очков.
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