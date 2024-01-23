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Испания

Сегодня, 15:43

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что верит в честность судейства в ла лиге

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о судействе в чемпионате Испании.

«Я не хочу разжигать полемику. Я хочу говорить о футболе. Вы все видели и слышали [речь идет о матче 21-го тура ла лиги «Реал» — «Альмерия» (3:2). — прим. «СЭ»] — проанализируйте, что произошло. Я не хочу зацикливаться на этом. У нас впереди отличный матч на «Сан-Мамесе». Новости не здесь, а в Мадриде. Я верю в честность судей, но мне не нравится давление, которое на них оказывают. Я больше ничего не хочу говорить. Не спрашивайте меня», — приводит Marca слова тренера.

Ранее главный тренер «Барселоны» отмечал, что у каталонцев было бы больше очков, если бы не судейские ошибки.

Команда Хави занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 44 очка в 20 матчах. 24 января «Барса» сыграет против «Атлетика» в Кубке Испании, а 27-го числа — против «Вильярреала» в чемпионате страны.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2024/01/23/65aea0f99b99c6002efe4655-directo.html
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
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