Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:05

Личка — о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»: «Никогда не откажусь от такого игрока»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в московский клуб.

«Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», — цитирует Личку Legalbet.

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В этом сезоне полузащитник ни разу не выходил на поле из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которую получил в июле.

Источник: Legalbet
2
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Марцел Личка
Читайте также
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
МВД накрыло сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ
Участник «Времени героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья
Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Хосеп Гвардиола: жизнь и карьера тренера «Манчестер Сити»
Сегодня
Вчера
Неделя