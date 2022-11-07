Главный тренер «Эльче» покинул свой пост. Команда не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне чемпионата Испании

Главный тренер «Эльче» Хорхе Альмирон покинул свой пост, сообщает сайт клуба.

«Клуб искренне благодарен ему за работу в течение этого второго периода, когда он проявил большой профессионализм и взял на себя ответственность за управление первой командой в непростое время», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне команда не одержала ни одной победы в ла лиге: в 13 матчах у «Эльче» 9 поражений и 4 ничьих.

Ранее Хорхе Альмирон уже возглавлял «Эльче» с августа 2020 года по февраль 2021 года.

В рамках 14-го тура «Эльче» сыграет против «Жироны». Встреча пройдет 8 ноября.