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Сегодня, 07:35

Симеоне — о матче с «Реалом»: «Это была не та игра, которую мы себе представляли»

Алина Савинова
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об игре команды в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1).

«Это была не та игра, которую мы себе представляли. Во втором тайме мы начали хорошо действовать после того, как «Реал» забил. Этот момент пошел нам на пользу, потому что тогда команда собралсь и стала играть по-другому. Мы заслужили ничью в этом матче», — приводит Marca слова Симеоне.

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты «Атлетико» стали бросать в голкипера «сливочных» Тибо Куртуа посторонние предметы. Однако спустя 15 минут игру возобновили.

«Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. В следующем туре команда Симеоне 6 октября сыграет против «Реал Сосьедад».

Источник: Marca
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал

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