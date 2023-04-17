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Испания

Сегодня, 10:19

Главный тренер «Хетафе» посмеялся над жалобами Хави после матча

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Хетафе» Кике Санчес Флорес высмеял жалобы Хави Эрнандеса после ничьей 0:0 в матче 29-го тура ла лиги.

Главного тренера «Барселоны» не устроила длина газона, он заявил, что мяч по нему не катился. Флорес заявил, что поле красивое.

Также тренер «Барселоны» сказал, что его команда не привыкла играть под таким солнцем. Услышав это, Кике рассмеялся.

«Nivea... [смеется]. Крем после загара, я не знаю», — ответил он.

Каталонцы с 73 набранными очками возглавляют турнирную таблицу ла лиги. Отрыв от ближайшего конкурента «Реала» составляет 11 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Хетафе
Флорес Кике Санчес
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