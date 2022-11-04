Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение защитника «Барселоны» Жерара Пике завершить карьеру.

«Меня удивили эти новости. В молодости он играл в Англии, а потом построил невероятную карьеру в «Барселоне». Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Я знаю его родителей, они потрясающие. Пике — большая личность. Это игрок для топ-матчей, который никогда не вел себя плохо и играл на высочайшем уровне. Время пришло, но его будущее будет ярким. Пике — умный парень. Мы провели невероятные четыре года вместе. Было честью поработать с ним», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Пике объявил о завершении карьеры 3 ноября. Контракт с 35-летним латералем будет расторгнут на следующей неделе. Последний матч в карьере на домашнем стадионе «Барселоны» — «Камп Ноу» — Пике проведет 5 ноября против «Альмерии» в рамках 13-го тура чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что игрок отказался от 50 миллионов евро за прекращение контракта с «Барселоной».