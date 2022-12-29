Анчелотти: «Бензема вернулся 10 декабря и с тех пор был хорош»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти оценил форму нападающего Карима Бензема.

«Бензема вернулся 10 декабря и с тех пор был хорош. Он работал с командой, а также принимал участие в товарищеских матчах. Карим отлично справляется и демонстрирует огромный энтузиазм. Я думаю, скоро он покажет свои лучшие качества», — приводит Анчелотти Marca.

Из-за травмы 35-летний форвард не поехал в составе сборной Франции на ЧМ-2022.

На ЧМ-2022 сборная Франции дошла до финала, в котором проиграла Аргентине (3:3, по пенальти — 2:4). После окончания турнира Бензема объявил о завершении карьеры в национальной команде.