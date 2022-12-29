Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:04

Анчелотти: «Бензема вернулся 10 декабря и с тех пор был хорош»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти оценил форму нападающего Карима Бензема.

«Бензема вернулся 10 декабря и с тех пор был хорош. Он работал с командой, а также принимал участие в товарищеских матчах. Карим отлично справляется и демонстрирует огромный энтузиазм. Я думаю, скоро он покажет свои лучшие качества», — приводит Анчелотти Marca.

Из-за травмы 35-летний форвард не поехал в составе сборной Франции на ЧМ-2022.

На ЧМ-2022 сборная Франции дошла до финала, в котором проиграла Аргентине (3:3, по пенальти — 2:4). После окончания турнира Бензема объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
В Москве школьница пострадала после удара партой по лицу от одноклассника
Умер композитор Эдуард Артемьев
Глава Саратовской области рассказал о сбитом в регионе беспилотнике
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Анчелотти отказался назвать Месси лучшим футболистом в истории

Анчелотти: «Во всех предстоящих матчах Азар будет важен для «Реала»