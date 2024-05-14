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Сегодня, 07:47

Главный тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль доволен решением Хави остаться в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль после матча ла лиги рассказал, что думает о решении Хави Эрнандеса остаться в «Барселоне» (0:2).

«Я благодарен Хави за теплые слова обо мне. Он знает, что я его очень ценю, и после его объявления об уходе я говорил, что в «Барселоне» не найдут другого такого тренера. Хорошо, что он решил остаться», — цитирует BarcaTimes Альгуасиля.

Ранее Хави сообщил о желании покинуть пост главного тренера каталонцев, однако потом передумал.

В 35 матчах ла лиги «Барса» набрала 76 очков и занимает 2-е место.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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