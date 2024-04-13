Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль: «Захарян приближается к топ-уровню»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль оценил прогресс российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Я вижу, что у Захаряна все хорошо. Я предупреждал вас, что у него потрясающий потенциал, но он был не так заметен. Ему было трудно адаптироваться, но как только этот процесс прошел, он приближается к топ-уровню», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе прошлого года. С того момента он провел за испанский клуб 32 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.