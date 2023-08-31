Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль: «Арсен прекрасно играет, в его футболе есть страсть»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль в интервью журналисту Нобелю Арустамяну ответил на вопрос о характере полузащитника команды Арсена Захаряна.

— Арсен — скромный игрок, любит помолчать. В Испании футболисты горячие, открытые. Как-то будете менять характер Арсена?

— Мне кажется, что Арсен по-разному ведет себя на поле и вне его. На поле он выражает все необходимые для футбола эмоции. Согласен, что по своему характер он милый и спокойный парень. Здесь это ценят. Но в игре он другой. Уверен, что на домашнем стадионе «Реал Сосьедад» он оценит атмосферу, она точно его заразит. Арсен прекрасно играет, в его футболе есть страсть. Такие одаренные игроки нравятся нашим болельщикам. Уверен, что Захарян адаптируется к нашему обществу и будет развиваться. Уверены, что его решение перейти в «Реал Сосьедад» окажется великолепным, — сказал Альгуасиль.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.