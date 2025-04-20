Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:55

Альгуасил — о травме Захаряна: «Жалко его, он проходит через настоящее испытание»

Алина Савинова
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасил отметил, что полузащитнику Арсену Захаряну было трудно адаптироваться в ла лиге из-за травм. Он считает, что футболист в настоящее время проходит целое испытание.

В середине марта у 21-летнего россиянина случился рецидив травмы четырехглавой мышцы. В апреле полузащитник приступил к индивидуальным тренировкам.

«Захарян, пожалуй, дальше всех от возвращения на поле. В этой ситуации мы не будем торопиться. Думаю, только к самому концу сезона он сможет помочь нам. Обидно, конечно, что его нет. Когда он был в строю, показывал свой уровень. Жалко его, потому что адаптация далась трудно из-за травм. Честно говоря, он проходит через настоящее испытание. Остается только ждать, чтобы он восстановился как можно быстрее, не получил новых травм и смог набрать форму, обрести стабильность и показать весь свой потенциал», — цитирует Альгуасиля Mundo Deportivo.

Арсен Захарян.Травмы сломали сезон Захаряна, но не карьеру. Почему Арсен нужен «Сосьедаду», и в какой роли?

Захарян присоединился к «Реал Сосьедад» в 2023 году. В нынешнем сезоне он провел всего 4 матча за испанскую команду во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

9
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Читайте также
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Рудковская вступилась за Жилину из-за скандала с тренером Розановым
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя