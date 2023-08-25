Главный тренер «Реал Сосьедад» о дебюте Захаряна: «Он может многое дать нам»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль оценил дебют российского полузащитника Арсена Захаряна за испанскую команду в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмас» (0:0).

Захарян вышел на замену вместо Браиса Мендеса на 75-й минуте и не отличился результативными действиями.

«Очевидно, что я поставил Захаряна в сложную ситуацию. Но это лишь потому, что этот парень обладает высоким уровнем индивидуального мастерства. Он — игрок, который может подключаться в штрафную, зацепиться, имеет хороший пас и умеет завершать атаки. У Захаряна феноменальный удар, как вы могли заметить при подаче углового. Он не стесняется агрессивной игры. Хорошо выступить для него было сложно, потому что у него было всего лишь несколько дней на адаптацию. Плюс он совсем не знал команду, не был знаком с игроками. Но он может многое дать нам», — сказал Альгуасиль журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 2 сентября против «Гранады».