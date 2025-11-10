Видео
10 ноября, 03:46

Алонсо: «Нам нужно быть требовательными к себе, но при этом сохранять благоразумие»

Павел Лопатко

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Райо Вальекано» (0:0) в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Мы осознаем свое положение. Нужно уметь балансировать между удачными и сложными периодами. Сезон долгий, требования огромны, но мы справляемся с ними и готовимся к ним. Вторая половина матча могла сложиться по-разному.

Я не связываю это с эмоциональными перепадами. Мы стремимся к стабильности в подготовке и менталитете, ведь чемпионат — это последовательная работа от игры к игре.

Это «Реал», и мы все понимаем, каким стандартам должны соответствовать. Сейчас еще ноябрь, впереди долгий путь. Нам нужно быть требовательными к себе, но при этом сохранять благоразумие», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

Футболисты &laquo;ПСЖ&raquo;.«Барселона» приблизилась к «Реалу», валидольная победа «ПСЖ», «Интер» — первый в Италии

«Реал» (31 очко после 12 матчей) лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
