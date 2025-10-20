Алонсо: «Зависит ли «Реал» от Мбаппе? Я бы не стал так говорить»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо не считает, что команда полностью зависит от французского нападающего Килиана Мбаппе.

В матче 9-го тура Ла лиги с «Хетафе» (1:0) Мбаппе забил единственный гол «Реала».

«Зависит ли «Реал» от Мбаппе? Я бы не стал так говорить. Но мы очень довольны тем, как у него идут дела. Он решительно ставит перед собой цели и вовлекается в игру. Хотя другие тоже помогают ему. Голы приносят очки, но дело не только в этом», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

Мбаппе в сезоне-2025/26 забил за «Реал» 10 голов в чемпионате Испании и возглавляет гонку бомбардиров.