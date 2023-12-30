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Испания

Сегодня, 23:25

Анчелотти: «Реал» для меня — это, прежде всего, семья»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему принял решение продлить контракт с мадридским клубом.

«Я продлил контракт, потому что команда добилась успехов в последние годы и в этом тоже. Клуб видит, что у нас хорошая атмосфера, и это очень важно, потому что без хороших отношений между тренером и игроками команда не сможет добиться успеха. Разумеется, я благодарен клубу за продление контракта, но также и игрокам, которые демонстрируют необычайный настрой. «Реал» для меня — прежде всего, семья», — сказал Анчелотти.

«Реал» 29 декабря объявил о продлении контракта с 64-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.

На данный момент мадридский клуб с 45 очками после 18 туров лидирует в турнирной таблице ла лиги, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2023/12/30/659062f8ca474181378b45aa.html
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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