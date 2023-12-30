Анчелотти: «Реал» для меня — это, прежде всего, семья»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему принял решение продлить контракт с мадридским клубом.

«Я продлил контракт, потому что команда добилась успехов в последние годы и в этом тоже. Клуб видит, что у нас хорошая атмосфера, и это очень важно, потому что без хороших отношений между тренером и игроками команда не сможет добиться успеха. Разумеется, я благодарен клубу за продление контракта, но также и игрокам, которые демонстрируют необычайный настрой. «Реал» для меня — прежде всего, семья», — сказал Анчелотти.

«Реал» 29 декабря объявил о продлении контракта с 64-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.

На данный момент мадридский клуб с 45 очками после 18 туров лидирует в турнирной таблице ла лиги, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.