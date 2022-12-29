Анчелотти: «Во всех предстоящих матчах Азар будет важен для «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего мадридского клуба Эдена Азара.

«Я вижу, что он хорошо тренировался. Сейчас Азар в лучшей форме, чем перед чемпионатом мира, это правда. Я уверен, что во всех предстоящих матчах он будет важен для команды», — цитирует Goal Анчелотти.

Ранее Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, которой не удалось выйти в плей-офф ЧМ-2022.

В текущем сезоне 31-летний вингер провел 6 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.