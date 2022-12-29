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Испания

Сегодня, 17:48

Анчелотти: «Во всех предстоящих матчах Азар будет важен для «Реала»

Мария Гусева
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего мадридского клуба Эдена Азара.

«Я вижу, что он хорошо тренировался. Сейчас Азар в лучшей форме, чем перед чемпионатом мира, это правда. Я уверен, что во всех предстоящих матчах он будет важен для команды», — цитирует Goal Анчелотти.

Ранее Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, которой не удалось выйти в плей-офф ЧМ-2022.

В текущем сезоне 31-летний вингер провел 6 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Карло Анчелотти
Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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