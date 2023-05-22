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Анчелотти: «Винисиуса оскорбляли с первой минуты. Он не хотел продолжать играть»

Мария Гусева
Карло Анчелотти и Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался в защиту нападающего Винисиуса Жуниора.

В матче 35-го тура ла лиги с «Валенсией» (0:1) у 22-летнего бразильца произошел конфликт с болельщиками соперника. В концовке встречи Винисиус получил красную карточку, он ударил соперника.

«Вы хотите поговорить о футболе? Я — нет, — цитирует Marca Анчелотти. — Я хочу обсудить то, что случилось на стадионе. Думаю, это важнее. Подобного не должно быть. Тренер не должен думать о том, чтобы убрать футболиста с поля из-за того, что на него кричат трибуны. Винисиус не хотел продолжать играть, но я сказал ему, что не считаю, что будет справедливо, если он уйдет, потому что он не виноват — он жертва. А потом он получил непонятную красную карточку, хотя не проявил агрессии. У нас проблема. Не у меня — я-то считаю Винисиуса самым важным футболистом мира. Проблема у ла лиги, потому что из-за расистских оскорблений необходимо останавливать матчи. И я бы сказал то же самое, если бы мы выиграли 3:0, потому что иначе никак. Я сказал судье об этом, а он ответил, что есть определенный протокол, что нужно заранее предупреждать. Но о чем надо предупреждать? Винисиуса оскорбляли с первой минуты. Он очень расстроен и зол. Такого не должно случаться».

В сезоне-2022/23 Винисиус провел 54 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 21 результативную передачу.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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