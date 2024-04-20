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Сегодня, 16:33

Анчелотти — перед матчем с «Барселоной»: «Торт готов, осталось добавить вишенку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих ожиданиях от матча против «Барселоны» в 32-м туре испанской ла лиги.

«Барселона» – очень конкурентоспособный соперник. Класико – это всегда класико. Они очень хороши, но для нас это шанс приблизиться к победе в ла лиге. Мы осознаем, что будет трудно, потому что «Барселона» очень и очень хороша.

На данный момент у нас все хорошо. Торт готов, осталось добавить вишенку в этот решающий месяц. Мы хорошо подошли к финальному отрезку, но должны добавить вишенку», – приводит слова Анчелотти Sport.es.

«Реал» на своем поле примет «Барселону» в воскресенье, 21 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.

Перед очной встречей «Реал» с 78 очками лидирует в ла лиге, опережая «Барселону», занимающую второе место в турнирной таблице, на 8 очков.

 

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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