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Сегодня, 08:16

Анчелотти о предсезонке «Реала»: «Поставил бы 6 из 10 — проблемы в обороне нужно решать»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результаты предсезонки мадридцев.

«Поставил бы команде 6 из 10 баллов. Проблемы в обороне нужно решать. Атака у меня не вызывает беспокойства — мы много создавали. Думаю, мы контролировали ход игры во всех четырех матчах.

Есть вещи, которые нужно исправить, но это коллективная проблема. Мы много пропускали, когда соперник усиливал давление. У нас были с этим трудности. Оборонительный аспект легко исправить — например, можно опустить линию», — цитирует тренера Маrca. 

В ходе предсезонной подготовки «Реал» победил «Милан» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), но проиграл «Барселоне» (0:3) и «Ювентусу» (1:3).

12 августа мадридцы встретятся с «Атлетиком» в 1-м туре чемпионата Испании.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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