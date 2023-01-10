Анчелотти отреагировал на завершении Бэйлом карьеры, запостив фото его гола в финале Кубка Испании в 2014-м

Сегодня, 15:07
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на завершение Гаретом Бэйлом профессиональной карьеры. Итальянский специалист выложил фото забега валлийца в финале Кубка Испании против «Барселоны» в 2014 году.
«Незабываемо. Спасибо, Гарет», — написал Анчелотти.
«Спасибо, мистер», — ответил Бэйл.
В том матче гол валлийца на 85-й минуте позволил «Реалу» обыграть «Барселону» (2:1). 9 января Бэйл объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.
Последним клубом игрока был американский «Лос-Анджелес», также он играл за такие команды, как «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».