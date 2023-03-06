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Испания

Сегодня, 06:45

Анчелотти о шансах на победу в ла лиге: «Можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче против «Бетиса» (0:0) в 24-м туре чемпионата Испании.

«Все можно было сделать лучше, в атаке можно было сыграть эффективнее. Мы хорошо играли в обороне, хорошо перемещались между линиями, но эффективности не хватало.

Иногда соперник закрывается, но у нас есть определенный уровень, мы должны играть лучше. Больше эффективности, меньше дриблинга, нужно играть мощнее, может, бить издалека. Нужно прибавлять», — сказал Анчелотти после игры.

Также итальянский специалист порассуждал о шансах «Реала» на победу в ла лиге.

«Да, это возможно. Это не нереально. Это очень сложно, но можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца», — добавил он.

После этого матча «Реал» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 9 очков. «Бетис» с 41 очком — на пятой строчке.

Карло Анчелотти
ФК Бетис
ФК Реал
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