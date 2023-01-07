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Сегодня, 20:53

Анчелотти: «Соперник играл лучше нас. Когда так происходит, то он заслуживает победы»

Иван Шитик
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:1).

«Соперник играл лучше нас. Когда так происходит, то он заслуживает победы.

Мы плохо защищались, оставляли мячи между линиями. Соперник играл на высоком уровне, а мы не смогли им соответствовать. Нам нужно больше сосредоточиться, чтобы решить проблему.

Пенальти? Это четкое правило, если вы коснетесь мяча рукой вдали от тела, то это пенальти. К этому нужно привыкнуть. Два пенальти правильные, но болельщикам это правило не нравится», — приводит слова Анчелотти Marca.

После этой игры «Реал» занимает 2-е место в таблице ла лиги с 38 очками, «Вильярреал» — 5-е место и 27 очков.

Карло Анчелотти
ФК Вильярреал
ФК Реал
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