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Испания

Сегодня, 00:49

Анчелотти: «Могу сказать, что сейчас команда переживает непростой период»

Иван Шитик
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча против «Барселоны» (1:3) в финале Суперкубка Испании.

«Сегодня мы позволили себе много ошибок в обороне, и нам следует серьезно поработать над этим. Могу сказать, что сейчас команда переживает непростой период. Еще перед матчем было понятно, что мы находимся не в лучшей форме. Остается лишь забыть о неудаче и двигаться дальше. Мы обязательно вернемся», — цитирует тренера Marca.

Команда тренера Карло Анчелотти проиграла финальный матч впервые с 2010 года.

«Барселона» в 14-й раз стала обладателем Суперкубка Испании. Это рекорд турнира. В активе «Реала» 12 побед, в том числе в прошлом сезоне.

Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
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