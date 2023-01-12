Анчелотти о победе над «Валенсией»: «Пришлось тяжело, это был вечер страданий»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Валенсией» (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Пришлось тяжело, это был вечер страданий. После их гола все осложнилось. Мы в финале, и лишь тот, кто попадает туда, может победить. В первом тайме мы контролировали игру. Но во втором снизили уровень. Мы едва создавали моменты, в дополнительное время смогли добавить.

Очевидно, что мы не показали свой лучший уровень, но добились результата. Нам немного не хватило свежести, мы лишь недавно вернулись после перерыва, нужно поработать. Команда не развалилась, это мне очень нравится», — приводит слова Анчелотти AS.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с победителем матча «Барселона» — «Бетис». Они проведут свой матч 1/2 финала турнира 12 января.