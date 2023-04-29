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Сегодня, 23:03

Анчелотти: «Реал» расслабился при счете 3:0 и 4:1, это тревожный сигнал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Альмерией» (4:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

«Винисиус получил удар по колену, но ничего страшного, я думаю, что он восстановится за пару дней, он отстранен на следующую игру и будет в порядке к финалу Кубка.

Когда казалось, что игра закончена, мы расслабились при счете 3:0 и 4:1, это тревожный сигнал для нас. Нельзя сбавлять обороты, потому что если ты расслаюляешься, то пропускаешь голы.

Я считаю Тчуамени важным игроком, потому что он прикрывает нас перед центральными защитниками, он хорош в штрафной площади, когда соперники входят в игру. А с мячом ему нужно совершенствоваться, он очень молод и учится», – приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» набрал 68 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, у лидирующей «Барселоны» 76 очков и игра в запасе. «Альмерия» – 15-я (33 очка).

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад», «Альмерия» примет дома «Эльче».

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал
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