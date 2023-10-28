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Испания

Сегодня, 20:44

Анчелотти: «Ключевым моментом в игре с «Барсой» была разница в отношении к делу»

Ана Горшкова
Корреспондент
Карло Анчелотти и Хави.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Ключевым моментом в игре была разница в отношении к делу в первом и втором таймах. В первом тайме мы были медленными, вялыми и не очень агрессивными. Во втором все было наоборот. Да, мы удивлены игрой Беллингема. Особенно в плане эффективности. С точки зрения статистики это три очка на очень сложном поле. «Барса» — по-прежнему великая команда», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» набрал 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;). Шок для «Барселоны». Каталонцы выдали час образцовой игры, а потом их похоронил Беллингем
Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
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