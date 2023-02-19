Анчелотти о победе над «Осасуной: «Важно было выиграть, чтобы остаться в борьбе за ла лигу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Осасуной» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«То, что мы сделали во втором тайме, можно было сделать и в первом. Но мне очень понравилась сплоченность команды.

Получилась цельная игра, важно было выиграть ее, чтобы остаться в борьбе за ла лигу, так что мы покидаем стадион счастливыми», — сказал Анчелотти после матча.

После этого матча «Реал» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 5 очков. При этом у каталонцев матч в запасе. «Осасуна» с 30 очками — на 10-й строчке.