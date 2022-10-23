Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:12

Анчелотти: «Когда игроки скамейки запасных влияют на игру — это признак здоровой команды»

Анчелотти прокомментировал победу над «Севильей»
Руслан Минаев

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Севильей» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Последние два гола "сливочные" забили благодаря игрока, вышедшим на замену: Лукас Васкес забил 2-й мяч мадридцев, Марко Асенсио - ассистировал в 3-м.

«У нас феноменальная скамейка запасных с потрясающим настроем. Когда ребята, которые выходят со скамейки, влияют на игру, это признак здоровой команды.

Сейчас та часть сезона, когда мы должны окопаться, потому что каждая игра очень изматывает как физически, так и ментально. Мы не можем остановиться, и мы должны продолжать бороться и стараться побеждать.

«Реал» — это команда, которую приятно тренировать, потому что все уважительно относятся к решениям, которые я принимаю и [это] не вызывает никаких проблем», — сказал Анчелотти после игры.

«Реал» набрал 31 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» занимает 14-е место, набрав 10 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Севилья
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке
Чимаев подрался с братом Хабиба прямо на UFC 280! Давний конфликт не закончился?
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Премьер Украины предупредил о невыплатах пенсий и зарплат без денег ЕС
В ЛНР рассказали об убийствах украинскими военными раненых пленных
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Валенсия» дома проиграла «Мальорке»

Бензема не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига»