Сегодня, 07:12
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Севильей» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Последние два гола "сливочные" забили благодаря игрока, вышедшим на замену: Лукас Васкес забил 2-й мяч мадридцев, Марко Асенсио - ассистировал в 3-м.
«У нас феноменальная скамейка запасных с потрясающим настроем. Когда ребята, которые выходят со скамейки, влияют на игру, это признак здоровой команды.
Сейчас та часть сезона, когда мы должны окопаться, потому что каждая игра очень изматывает как физически, так и ментально. Мы не можем остановиться, и мы должны продолжать бороться и стараться побеждать.
«Реал» — это команда, которую приятно тренировать, потому что все уважительно относятся к решениям, которые я принимаю и [это] не вызывает никаких проблем», — сказал Анчелотти после игры.
«Реал» набрал 31 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» занимает 14-е место, набрав 10 очков.
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