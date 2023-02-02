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Испания

Сегодня, 13:47

Анчелотти: «Всех тренеров увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа это ждет, если он продолжит работать»

Анчелотти рассказал, какого тренера вряд ли уволят
Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение наставника «Валенсии» Дженнаро Гаттузо перед матчем против «летучих мышей» в перенесенном 17-м туре чемпионата Испании.

«Такова реальность для тренеров. Нас всех увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа однажды уволят, если он продолжит работать. Такое случалось со мной в карьере, но я все еще здесь», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Хосеп Гвардиола и Анчелотти были номинированы на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА.

Дженнаро Гаттузо
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
ФК Реал
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