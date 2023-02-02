Анчелотти: «Всех тренеров увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа это ждет, если он продолжит работать»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение наставника «Валенсии» Дженнаро Гаттузо перед матчем против «летучих мышей» в перенесенном 17-м туре чемпионата Испании.

«Такова реальность для тренеров. Нас всех увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа однажды уволят, если он продолжит работать. Такое случалось со мной в карьере, но я все еще здесь», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Хосеп Гвардиола и Анчелотти были номинированы на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА.