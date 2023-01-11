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Испания

Сегодня, 13:05

Анчелотти о взаимоотношениях с Гаттузо: «Мы выигрывали ЛЧ, но были и личные проблемы»

Анчелотти рассказал о взаимоотношениях с Гаттузо
Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о взаимоотношениях с наставником «Валенсии» Дженнаро Гаттузо перед полуфиналом Суперкубка Испании.

«У нас были прекрасные моменты, потому что мы выигрывали Лигу чемпионов [в «Милане», когда Анчелотти был тренером, а Гаттузо игроком]. [Но] отношения не всегда были хорошими, были и личные проблемы. Я не хочу говорить о личных моментах», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч между «Реалом» и «Валенсией» состоится 11 января и начнется в 22.00 мск.

Дженнаро Гаттузо
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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Гаттузо об Анчелотти: «У нас были проблемы, но я его уважаю, как тренера и человека»