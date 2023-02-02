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Испания

Сегодня, 11:23

Анчелотти: «Себальос может заменить Модрича в будущем»

Анчелотти считает, что Себальос в будущем может заменить в команде Модрича
Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что полузащитник Дани Себальос в будущем может заменить в команде Луку Модрича.

«Себальос очень похож на Модрича, у него такие же качества. Думаю, в будущем Дани может заменить Луку в «Реале», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В сезоне-2022/23 Себальос забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Соглашение 26-летнего испанца со сливочными действует до конца июня 2023 года. Сообщалось, что игрок хочет продлить контракт с клубом.

Дани Себальос
Карло Анчелотти
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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