Анчелотти сделал заявление после проявления расизма в адрес нападающего клуба Винисиуса на матчах ла лиги

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сделал заявление после проявления расизма в адрес нападающего клуба Винисиуса Жуниора в матчах чемпионата Испании.

«Вопрос, который я хочу задать, — в чем проблема? В Винисиусе, в партнерах по команде, которые не защищают его?

А от чего нужно его защищать? Проблема в том, что происходит вокруг Винисиуса. Это проблема испанского футбола, которую нужно решить. Винисиус не виноват — он стал жертвой чего-то, что я не понимаю», — цитирует Анчелотти Marca.

В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.

В феврале бразилец подвергся расистским оскорблениям в матче против «Мальорки».

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.