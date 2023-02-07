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Сегодня, 17:33

Анчелотти о расизме: «Это проблема испанского футбола — Винисиус стал жертвой»

Анчелотти сделал заявление после проявления расизма в адрес нападающего клуба Винисиуса на матчах ла лиги
Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сделал заявление после проявления расизма в адрес нападающего клуба Винисиуса Жуниора в матчах чемпионата Испании.

«Вопрос, который я хочу задать, — в чем проблема? В Винисиусе, в партнерах по команде, которые не защищают его?

А от чего нужно его защищать? Проблема в том, что происходит вокруг Винисиуса. Это проблема испанского футбола, которую нужно решить. Винисиус не виноват — он стал жертвой чего-то, что я не понимаю», — цитирует Анчелотти Marca.

В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.

В феврале бразилец подвергся расистским оскорблениям в матче против «Мальорки».

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал
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