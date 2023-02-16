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Карло Анчелотти: «Меня мало волнует, останется Асенсио в «Реале» или уйдет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем нападающего Марко Асенсио.

«Мне кажется, Асенсио выглядит хорошо. Я не знаю, останется он или нет. Марко может остаться или не остаться, я не знаю, меня это мало волнует. У нас очень важный вызов в этом сезоне. Главное, что он вносит свой вклад, как и в прошлом году. Пусть продолжает в том же духе, а клуб примет самое правильное решение», — приводит слова Анчелотти Goal.

Действующее соглашение Асенсио с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне 27-летний испанец провел за мадридский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

Источник: Goal
Карло Анчелотти
Марко Асенсио
ФК Реал
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