Анчелотти: «Я ожидаю, что Кроос завершит свою карьеру в «Реале»

Сегодня, 09:48
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о продлении контракта с полузащитником команды Тони Кроосом.
«Кроос — легенда клуба. Он игрок высочайшего уровня. Новое соглашение? Я ожидаю, что Тони точно завершит свою карьеру здесь, в «Реале», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
Также инсайдер сообщает, что 33-летний футболист согласовал новый контракт с клубом, который будет действовать до июня 2024 года.
Кроос находится в системе мадридской команды с лета 2014 года. Всего он сыграл за сливочных 405 матчей, забил 27 голов и отдал 88 результативных передач.