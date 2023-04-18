Анчелотти: «Я ожидаю, что Кроос завершит свою карьеру в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о продлении контракта с полузащитником команды Тони Кроосом.

«Кроос — легенда клуба. Он игрок высочайшего уровня. Новое соглашение? Я ожидаю, что Тони точно завершит свою карьеру здесь, в «Реале», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Также инсайдер сообщает, что 33-летний футболист согласовал новый контракт с клубом, который будет действовать до июня 2024 года.

Кроос находится в системе мадридской команды с лета 2014 года. Всего он сыграл за сливочных 405 матчей, забил 27 голов и отдал 88 результативных передач.