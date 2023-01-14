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Сегодня, 17:25

Анчелотти: «В «Реале» ты никогда не сможешь довольствоваться тем, что уже выиграл»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что игроки команды еще не устали от побед.

«Совсем неправда. Эти ребята побеждают еще с 2013 года, но они до сих пор голодны и никогда не пресытятся титулами. В этом клубе ты никогда не сможешь довольствоваться тем, что уже выиграл», - приводит Marca слова Анчелотти.

Мадридский клуб является победителем Лиги чемпионов, Суперкубка, чемпионата и Кубка Испании.

На данный момент «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков.

Источник: https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2023/01/14/63c27a50ca474181118b45c6.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
0
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