Анчелотти: «В «Реале» ты никогда не сможешь довольствоваться тем, что уже выиграл»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что игроки команды еще не устали от побед.

«Совсем неправда. Эти ребята побеждают еще с 2013 года, но они до сих пор голодны и никогда не пресытятся титулами. В этом клубе ты никогда не сможешь довольствоваться тем, что уже выиграл», - приводит Marca слова Анчелотти.

Мадридский клуб является победителем Лиги чемпионов, Суперкубка, чемпионата и Кубка Испании.

На данный момент «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков.