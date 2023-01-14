Анчелотти: «В «Реале» ты никогда не сможешь довольствоваться тем, что уже выиграл»

Сегодня, 17:25
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что игроки команды еще не устали от побед.
«Совсем неправда. Эти ребята побеждают еще с 2013 года, но они до сих пор голодны и никогда не пресытятся титулами. В этом клубе ты никогда не сможешь довольствоваться тем, что уже выиграл», - приводит Marca слова Анчелотти.
Мадридский клуб является победителем Лиги чемпионов, Суперкубка, чемпионата и Кубка Испании.
На данный момент «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования