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Сегодня, 15:45

Анчелотти: «Я абсолютно точно не собираюсь покидать «Реал»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи об уходе из мадридской команды в конце сезона. Специалист отметил, что ему хотелось бы остаться в клубе до окончания срока полномочий Флорентино Переса на посту президента «Реала».

«Я хочу кое-что прояснить: я не собираюсь принимать решение об уходе из «Реала». Это решать не мне, а клубу. Я абсолютно точно не собираюсь покидать «Мадрид» — надеюсь остаться вместе с Пересом до 2029-го. Было бы славно уйти вместе с Фло через четыре года и устроить грандиозное прощание с клубом», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти.

Контракт Анчелотти с мадридцами рассчитан до лета 2026 года. Итальянец занимает пост главного тренера «Реала» с июля 2021 года, а до этого возглавлял команду с 2013 по 2015 год. Под его руководством сливочные дважды становились чемпионами Испании, по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждали в Лиге чемпионов.

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Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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