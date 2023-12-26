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Испания

Сегодня, 11:00

Главный тренер сборной Испании рассказал о прогрессе команды в 2023 году

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о прогрессе испанской национальной команды в 2023 году.

«Я горжусь не только победой в Лиге Наций и выходом на Евро, но и тем, как был пройден этот путь. В Испании множество людей вновь обрели веру в команду, у которой есть предпосылки для достижения чего-то важного в будущем. В течение этого года сборная укреплялась, и нам необходимо продолжить усердно работать для того, чтобы продолжать прогрессировать», — цитирует де ла Фуэнте Sport.es.

В 2023 году сборная Испании выиграла Лигу Наций, обыграв в финале Хорватию в послематчевой серии пенальти (5:4, основное время — 0:0). Также испанская национальная команда отобралась на Евро-2024, заняв первое место в группе А.

Сборная Испании по футболу
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