Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:04

Сампаоли — о матче с «Реалом»: «Я очень взволнован. Хочу, чтобы «Севилья» продемонстрировала храбрость»

Сампаоли заявил, что очень взволнован перед матчем «Севильи» с «Реалом»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что очень взволнован перед матчем с «Реалом» в 11-м туре чемпионата Испании.

«Я очень взволнован перед этим матчем. Хочу, чтобы команда продемонстрировала храбрость. Представьте, если бы мы были напуганы, это бы ничем хорошим не закончилось. Мы хотим сыграть дерзко, и постараемся это сделать. Задача состоит в том, чтоб играть главную роль в этом матче. С нашей стороны мы должны контролировать мяч. В хаосе у нас будет очень мало шансов», — приводит слова Сампаоли Marca.

Матч «Реала» и «Севильи» пройдет в субботу, 22 октября. Начало — в 22.00 мск.

«Реал» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на счету 28 очков. «Севилья» располагается на 14-й позиции (10 очков).

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2022/10/21/63527fcfe2704e80958b45b7.html
ФК Реал
ФК Севилья
Хорхе Сампаоли
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американец Ниманн требует взыскать с чемпиона мира Карлсена 100 миллионов долларов
Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В Испании появилась необычная судейская бригада. Такого вы еще не видели

Куртуа: «Без хорошего вратаря не выиграть трофей, в случае с футбольными наградами об этом иногда забывают»